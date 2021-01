Hélio emite nota de pesar pelo o falecimento de Amorim

O ex-prefeito de Guamaré, Hélio Miranda, emitiu nota de pesar pelo falecimento de Carlos Alberto Amorim Rangel, mas conhecido como Amorim.

Ao expressar suas condolências, Hélio lamenta pela perda de um grande amigo, exemplo de pai, e cidadão reconhecido pela sua trajetória de vida dedicada ao trabalho na área industrial.

Amorim conseguiu dar sua contribuição empregando muitos pais de família do município, dando-lhe uma oportunidade de emprego.

Nota de pesar

Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos, pela perda deste grande amigo, deste irmão, que deixou um grande legado sempre prezando pela lealdade e respeito.

Amorim no distrito de Baixa do Meio foi uma das referências de amigo. Um irmão que sabia fazer politica de seu jeito, em silêncio, sem alarme, e muito me ajudou na minha vida pública.

Pedimos a Deus que conforte todos os seus familiares e o dê a ele o merecido repouso. Guamaré perdeu um homem de bem, um cidadão notável que muito contribuiu com o município.

Um empresário de um coração maior do que ele, que conseguiu dar muitas oportunidades de emprego a trabalhadores da cidade. Ele fazia parte da seleção de veteranos Brisa do Mar.

Amorim amava a família e os amigos como ninguém, ele escreveu seu nome com letras douradas na história do município, dedicando a maior parte de sua vida em empresas privadas na área industrial.

À família, os nossos sinceros pesares.

Hélio Miranda

