Hélio mostra força e prega a união politica em prol de Guamaré

O ex-prefeito de Guamaré, Hélio Willamy, deu mais um exemplo neste domingo (15), no encerramento das festividades de Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira dos pescadores.

Ao final da celebração, e ainda sensibilizado com a liturgia feita pelo arcebispo, Dom Vieira Jaime, que falou da união entre os homens de boa vontade. Hélio se reuniu fora da igreja com vereadores, liderança politicas, e refirmou o que o líder religioso tinha falado na missa, “que não interessa o tamanho do desafio, o que importa é a grandeza da união”.

Observe que até o vereador da oposição Gustavo Santiago (SD), que também prestigiou a missa, ficou ouvindo atentamente o discurso de Hélio.

Hélio tem plantado a semente de união para depois colher o resultado em prol de uma Guamaré melhor de se viver para todos.