Por onde anda o ex-prefeito Adriano Diógenes?

Tive a oportunidade de encontrá-lo por acaso na nesta quarta-feira (17), trabalhando no Hospital Manoel Lucas de Miranda, onde presta seus serviços como Bioquímico. Conversei por poucos minutos com um homem sereno, dono de um coração maior do que ele. O breve tempo foi possível observar o carinho de muitos servidores com ele, antes dele iniciar seu plantão.

A história de vida e politica do ex-prefeito de Guamaré Adriano Diógenes é um livro aberto, cada página revela seu passado de muito trabalho, lutas, conquistas, lágrimas, visão, foco e fé.

Adriano nunca escondeu seu carinho e seu amor pela cidade que escolheu para viver com sua família, terra que criou raízes juntamente com a sua esposa Manuela Jácome, e suas filhas Isabella e Helena.

Um tipo de sentimento que é revelado em suas atitudes com perfil de um homem público, que cuidou da população enquanto secretário de saúde na gestão de Hélio Willamy, e depois prefeito governando para todos sem exceção, dando sua rica contribuição.

Com o ex-prefeito Hélio Willamy e o atual prefeito Eudes Miranda, Adriano mantém uma relação de respeito e amizade. Feliz por ter cumprindo a missão de governar a cidade por dois anos, e apesar de todas as adversidades dentro e fora do governo, ele conseguiu manter o grupo político de pé.

Hoje, Adriano leva sua vida sem holofotes mesmo após deixar a prefeitura ele continua trabalhando na profissão que se formou na área de saúde, cuidando de sua clínica médica, mas ainda encontra tempo para cumprimentar e visitar os amigos conquistados ao longo dos anos.

