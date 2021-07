Hélio toma vacina contra a Covid-19

O ex-prefeito de Guamaré, Hélio Willamy, tomou a doce da vacina contra a Covid-19. Com 48 anos de idade, ele está dentro do grupo estabelecido no calendário da Secretaria Municipal de Saúde.

Hélio recebeu a dose da imunização na manhã de hoje (16), às 10h no posto de saúde do conjunto Vila Maria.

O ex-prefeito agradeceu o esforço que toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde vem fazendo no trabalho de imunização, destacou o esforço que a prefeitura vem fazendo para adquirir mais doses da vacina, e disse que a aplicação não doeu nada.

“Somente com a vacinação sairemos da pandemia. Os valorosos profissionais da saúde merecem destaque, pois estão dando o sangue e doando suas vidas para cuidar da vida de outras pessoas”, apontou.

A Secretaria Municipal de Guamaré está programando a vacinação contra a Covid-19 de acordo com a quantidade de vacinas repassada pelo Governo do Estado, respeitando os grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

O prefeito Eudes Miranda, acompanhou a vacinação ao lado do seu irmão Hélio Willamy. Eles foram bem recebidos e abraçados pelos os servidores da unidade de saúde com gestos de gratidão, pelos os investimentos por parte da prefeitura na área de saúde.

Até esta sexta-feira (16), 8.261 pessoas já foram imunizadas no município de Guamaré.