Hélio: Um líder que joga com o cérebro!

Se jogar futebol é um exercício mental, mais do que físico, Hélio de Mundinho é um dos melhores jogadores da seleção máster Brisa do Mar em Guamaré, e disto não podemos negar.

É fato que ele já errou em campo, amargou derrotas, perdeu pênaltis, foi perseguido por adversários, histórias que faz parte do futebol, mas por outro lado, ele também presenteou a grande torcida do Brisa com assistências e gols inesquecíveis.

Se por uma razão ou outra ele por algum motivo sair de campo, sua ausência será logo sentida. Não somente pelos os próprios jogadores, mas pela enorme torcida da seleção que o consagrou como líder habilidoso que sabe jogar um futebol arte.

A posição no campo de meia de Hélio é considerada importantíssima, porque o obriga a atuar a partir do campo do adversário pelos lados direito, esquerdos ou mesmo pelo centro, sendo detentor de maior técnica e passes precisos para os atacantes.

Falando em miúdos… O líder tem jogado bem nos últimos duelos porque ele joga com o cérebro!