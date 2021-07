Hélio visita a família de Erivan em Macau, paciente que se recupera de Covid na UTI de Guamaré

Blog EAM – Theo Maia

O registro fotográfico revela o perfil de um amigo e homem público que sente a dor do próximo doendo nele, ao visitar na tarde desta quarta-feira (21), a família de Erivan Dantas, que se encontra internado na UTI do Hospital Manoel Lucas de Miranda em Guamaré, se recuperando da Covid-19.

Desde o inicio da sua vida pública, Hélio sempre foi um político que escolheu cuidar, sem exceção das pessoas do município, da região salineira e do Mato Grande.

Seja em uma cordial visita, um abraço ou uma simples palavra de incentivo, estar ao lado do povo deixa Hélio feliz.

Para ele, não importa a cor da bandeira ou se reside no município, fazer o bem sem olhar a quem tá impregnado no seu DNA.

E cá para nós: Não é de hoje que Guamaré tem abraçado todos aqueles que têm batido na porta da cidade pedindo ajuda, em especial, dos serviços de saúde.

Essa história começou com Hélio na prefeitura e continua no governo do prefeito Eudes Miranda.

Um dos exemplos de gratidão, partiu da própria esposa Eliene Albuquerque e da filha da sua filha, Mayla Albuquerque, quando elas receberam em sua casa a visita do prefeito de Guamaré, Eudes Miranda, acompanhado de seu irmão Hélio Willamy.

Não é de hoje que o povo macauense tem demonstrado de alguma forma sua gratidão e carinho ao ex-prefeito de Guamaré, Hélio Willamy. Os relatos são diários nas redes sociais e grupos de whatsapp pelo bem que ele fez e faz na área social e na saúde.

Há 25 dias internado, completados hoje (22), o último boletim apresenta melhoras no quadro clínico de Erivan e se Deus quiser, logo, logo ele será transferido para a enfermaria, para logo mais voltar ao seio da sua família.