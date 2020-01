Hélio Willamy: Um articulador que tem o DNA da politica

O ex-prefeito Hélio Willamy, fez aniversário no ultimo domingo (12), momento em que reuniu amigos, militantes, simpatizantes, vereadores, lideranças politicas, suplentes de vereadores, para desejar felicitações pela passagem de seu aniversário, e reatar a amizade, embora constatasse no cardápio bolo e refrigerante, a politica foi à sobremesa principal.

Berg da Farmácia

Nossas lentes registrou uma conversa demorada, demoradíssima, entre Hélio e o empresário Berg da Farmácia. No final, fiz uma pergunta a Berg sobre a boa prosa com o ex-prefeito. Ele riu… E disse, “Estou com Hélio firme na Rocha”.

Com quase 500 votos no bolso, conquistados na ultima eleição, votos estes dado pelo o povo nas urnas, o suplente de vereador sonha ainda o sonho dos justos, e acredita numa reviravolta em seu favor para fazer mais por aqueles que precisam dele na câmara municipal… O povo!

Hélio Willamy

Quando questionado pela candidatura, o ex-prefeito Hélio foi cauteloso na resposta, mas respondeu: “minha vida sempre vai tá nas mãos de DEUS, e meu futuro político nas mãos do povo”. Então em tese, quem vai decidir nas palavras de Hélio vai ser o povo.

Politica

Durante sua vida pública, Hélio sempre costurou apoios, ousou em alianças, uniu adversários ferrenhos, e protagonizou disputas acirradas que o tornaram vereador, presidente da câmara, e prefeito por duas vezes. Faz um tipo de politica que somente Deus e ele compreendem.

Alguns aliados e adversários na cidade já chegaram apelidar o ex-prefeito de “encantador de serpentes”. Há quem afirme que quando ele bota os olhos no indivíduo, tem dois dedos de prosa, e passa a mão esquerda sobre o rosto dando-lhe leves palmadas, o interlocutor fica hipnotizado.

Aqui pra gente…

Tudo leva a crer que o empresário Berg da Farmácia, conhecido por ser um homem autêntico, polêmico, decidido em suas decisões, duro na queda, foi convencido com o jeito de fazer politica de Hélio.

Nota do Blog:

Já dizia Magalhães Pinto. “A política é como nuvem. Você olha e ela esta de um jeito. Olha de novo e ela já mudou”.

