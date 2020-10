Hélio Willamy: Deus, a família, o povo e os amigos têm sido o combustível do candidato a prefeito de Guamaré

Após uma maratona de visitas realizada na manhã deste sábado (17), o candidato a prefeito de Guamaré, Hélio Willamy (MDB), ainda encontrou gás para participar na parte da tarde da passeata nas ruas de Guamaré com a nação verde, seguindo pela noite com a realização de um grande comício no centro da cidade com os candidatos da coligação Esperança Renovada.

Após a mobilização, Hélio ainda se reuniu com a equipe da coordenação e candidatos da coligação para planejar a agenda de campanha deste domingo (18).

O candidato descansou poucas horas da maratona de ontem, pois neste domingo, ele acordou cedo como já faz todos os dias. Hélio acordou com as energias renovadas com a grande repercussão positiva da passeata e comício do MDB.

A praia do rio aratuá foi palco para recarregar as energias e o encontro dele com os amigos desportistas.

Amigos estes conquistados ao longo dos anos. Apesar de Hélio Willamy já ter sido vereador, presidente da câmara, prefeito por duas vezes, ele nunca se esqueceu de suas raízes.

Uma prova viva que Deus, a família, o povo e os amigos têm sido o combustível deste homem incansável continuar na vida pública em busca de mais um voto de confiança, para fazer no próximo dia 15 de novembro Hélio e Pretinha, prefeito e vice prefeita de Guamaré.

