Hélio Willamy: Do Pintor ao Gari este homem segue firme em busca de mais uma vitória

Despido de qualquer ambição de glória, a SIMPLICIDADE do ex-prefeito de Guamaré, Hélio Willamy, e pré-candidato a prefeito pelo o MDB, sempre foi seu ponto forte durante sua vida pública.

Para este homem que parece não haver cansaço e nem obstáculos, ele continua sua caminhada diária reatando suas amizades, em busca de mais um voto.

Seja do pintor ao gari, o exemplo vem do pintor Marcos Babão que afirmou, “Hélio é diferenciado e o povo sabe disto”.

Movido por uma fé inabalável em Deus e a confiança no povo que o fez vereador, presidente da câmara e prefeito por duas vezes, o filho do pescador tem encontrado no sorriso e na alegria de cada cidadão, o combustível de continuar na vida pública, e de ir a busca de mais uma vitória.

