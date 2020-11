Hélio Willamy: O homem disparou, disparou, disparou!

O candidato a prefeito de Guamaré, Hélio Willamy (MDB), continua sua labuta diária em busca de mais um voto de confiança do povo na campanha corpo a corpo. Todos os dias em suas caminhadas as adesões ao projeto politico da coligação “Esperança Renovada”, não param.

Na ultima passeata e comício o povo reafirmou e confirmou que quer Hélio de novo ao lado do povo. Em cada casa a gratidão e o reconhecendo do trabalho das famílias que se multiplica. E as adesões continua ao homem que fez e faz por Guamaré.

Aqui pra gente…

Vejo que quanto mais perseguem Hélio para ele não ser candidato, tentando a qualquer custo tirá-lo da disputa, mais ele cresce em aceitação popular.

Uso como empréstimo a melodia do cantor César Araújo, ao dizer: ” Tem jeito não é ele mesmo, tá na cara todo dia, tem gente pulando é pro lado dele, não tem jeito pois é ele que o povo quer, o trabalho continua pode botar fé”.

As imagens falam por si só na visita de ontem feita pelo o candidato, o homem disparou!

