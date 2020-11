Hélio Willamy: O jogo não acabou… Entrou na prorrogação!

Quando tratamos sobre política ou sobre futebol, sabemos que estamos lidando com duas paixões. Da mesma forma que os torcedores amam o time de futebol favorito como, por exemplo, o Flamengo, Vasco, Corinthians, dentre outros, também o militante defende incondicionalmente seu partido político, e candidato escolhido.

Em ambos os casos vemos paixões que movem o cidadão pelo o esporte e pela politica. Tanto para assistir a um jogo, como para acompanhar um ato político, ou alguma manifestação pública.

O exemplo vem da grande final da Copa do Mundo de 1994, entre Brasil e Itália. Um jogo que me leva a uma reflexão sobre o resultado de hoje (26), na segunda instância (TRE/RN), desfavorável a Hélio Willamy (MDB), prefeito eleito de Guamaré no ultimo dia 15 de novembro.

O jogo teve o primeiro e o segundo tempo desfavorável àquele que o povo escolheu nas urnas para governar a prefeitura de Guamaré, pelos os próximos quatro anos. O resultado do processo até agora faz parte de qualquer jogo.

O prefeito eleito tem o direito constitucional de ir para a prorrogação, e recorrer de seu direito na terceira instância, no TSE em Brasília.

Devemos lembrar que a conquista do tetracampeonato veio em um jogo que o Brasil tinha o mais importante no estádio… A torcida ao seu lado!

Hélio foi eleito pela maioria do povo em Guamaré, e disto devemos aceitar e respeitar a soberania popular!

Detalhes desta partida não podem ficar por despercebido… Durante todo o jogo o Brasil foi sempre superior à Itália. Eu nunca vi um Brasileiro fugir da luta na primeira derrota.

Valem ressaltar que as partidas de futebol são divididas em dois tempos de 45 minutos. É bem verdade que estes dois tempos já passaram, agora entra na fase da prorrogação.

Embora essas decisões sempre na maioria das vezes são decididas nos pênaltis, quando não é decidida na prorrogação. E aqui pra gente… Eu ainda nem falei da decisão do VAR.

Por fim

O prefeito eleito Hélio Wilamy continua na frente na vontade popular, e com a bola cheia, com a maior torcida a seu favor. Portanto, o jogo não acabou, entrou na fase da prorrogação!

Nota do Blog: O VAR tem por objetivo ajudar o árbitro central, no campo de jogo, a tomar decisão em lances considerados duvidosos”.

(Visited 105 times, 131 visits today)