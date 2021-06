Hélio Willamy: “O maior patrimônio de um homem público é o povo e o zelo com a coisa pública!”

Não podemos jamais negar que durante a gestão do ex-prefeito Willamy, ele conseguiu acabar com as políticas paternalistas e assistencialistas no poder público local.

Hélio fez o que a oposição não acreditava que ele pudesse fazer, tirou muitas pessoas da porta da Prefeitura e colocou dentro do Banco do Brasil para receber os diversos benefícios sociais com o cartão Renda Cidadã, que oferece renda mínima mensalmente para famílias que vivem abaixo da linha de pobreza.

Um prefeito que investiu pesado no social, dando apoio a pessoas que necessitem de um benefício social, além do cartão renda cidadã, teve o aluguel social, restaurante do povo, dentre outros. São benefícios dentro do que a lei do SUAS determina, que ofereçam mais cidadania para população.

No seu segundo mandato, ele saiu da prefeitura pela porta da frente, assim como entrou. Um gestor que buscou sempre fazer uma administração séria, e entregou o mandato com os precatórios e os recolhimentos dos tributos aos trabalhadores pagos. Hélio deixou a prefeitura adimplente no Cadastro Único de Convênios-o CauC.

Em 2018, o prefeito Hélio foi reconhecido pelo TJRN com o Selo Ouro. O selo de responsabilidade judicial no pagamento de precatórios.

Depois de Hélio, não resta dúvidas que ficou bem mais fácil ser prefeito de Guamaré. Com a casa arrumada, finanças em dia e políticas públicas bem definidas na saúde, educação e assistência social, a tarefa de governar não ficou árdua para quem tem como atributos: espírito público, respeito ao povo e vontade de trabalhar por todos.

