Hélio Willamy: “Saudade” esse é o sentimento de quem ama Guamaré

Agente sabe que a política sempre foi cantada em prosa e verso por todos os recantos desse rincão brasileiro, na região salineira não é diferente, principalmente em Guamaré.

Pois bem

Ontem estive em Guamaré e recebi de um cidadão um contexto que reflete esse ideal saudosista da política guamareense. Segundo o autor desta homenagem simples “uma palavra define o sentimento da maioria da população guamareense; SAUDADE.”

Saudade de um gestor que entendia os anseios do seu povo;

Saudade de um político simples e atencioso;

Saudade de um tempo bom de certezas;

Saudade de um tempo que o dia nascia lindo, pois em nossos corações eram cultivados os sentimentos da fé e esperança, além da grata certeza de estar em alinhamento com o gestor;

Saudade daquele rapaz que cativou a todos com sua simplicidade;

Saudade é mais profunda quando lembramos que a nossa cidade era administrada por alguém que é gente da gente. Alguém que sentava com seu povo, escutava e aconselhava. Homem de pé no chão.

Esperança foi o que restou

Esperança de um futuro cheio de momentos bons e a certeza de que a nossa cidade voltará a ser administrada por um homem que conhece a realidade de cada cidadão, cada beco, cada viela, cada assentamento, cada logradouro.

A nossa terra e nosso povo ainda será administrada de todas as formas por alguém que nos chama pelo nosso nome, pelo apelido carinhoso de quem conhece com quem fala. E nos corações do povo guamareense sempre permanecerá o H de Hélio com amor, com paixão e principalmente com muita saudade! Blog Cidade do Sal.

