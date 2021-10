Hélio Willamy: Um a um, vamos vencer com Deus e ao lado do povo cada desafio que vier pela frente!

O nome do ex-prefeito de Guamaré Hélio Willamy (MDB), sempre será lembrado na história politica do município, em razão do reconhecimento do trabalho, ao legado de ações quando foi vereador, presidente da câmara, e prefeito por duas vezes.

Uma história politica que foi construída ao lado da família, dos amigos, simpatizantes e do povo. Hélio é hoje sem sombras de dúvidas uma liderança politica respeitada e admirada na cidade até por opositores.

No próximo dia 7 de novembro será realizada a eleição suplementar, onde a população voltará às urnas para escolher o novo prefeito, e vice para assumir o palácio Luiz Virgílio de Brito, pelos os próximos três anos.

O líder politico terá mais um desafio na sua vida pública, de fazer com sua força politica o arquiteto Arthur Teixeira (PSB), o novo prefeito de Guamaré pela vontade do povo.

Hélio sempre diz em seus discursos…

“Nós construímos isto juntos, não foi sozinho, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, independente de está em cargo ou não está, eu sei que no coração do povo de Guamaré sempre vai esta o H de Hélio.” Comentou.