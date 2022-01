Hélio Willamy: Vida longa pra quem vive para servir ao nosso povo!

Hoje é um dia especial para nossa querida Guamaré, pois registramos e parabenizamos de público, o líder politico Hélio Willamy, pela passagem do seu aniversário.

Como prefeito da cidade por duas vezes, Hélio transformou o município em um verdadeiro canteiro de obras e ofereceu qualidade de vida para todos, através de ações do seu Governo, principalmente na saúde e assistência social.

Governou com o povo e para o povo, razões do líder ter até hoje o reconhecimento popular e gozar do respeito da opinião pública da região e do estado.

Com trabalho e respeito ao povo e ao grupo político que faz parte, Hélio tornou-se um líder, respeitado, admirado e reconhecido pelo seu jeito de fazer política, somando e dialogando, muitas vezes também “apagando fogo e conciliando”.

Desejamos força e entusiasmo para superar eventuais obstáculos na sua vida, para que possas implementar os mais importantes e ousados projetos para o futuro de nossa Guamaré.

Continue sendo este ser humano generoso, um político raiz e próximo da população, cuidando do povo que sempre lhe abraçou, confiou e respeitou, com mandato ou sem mandato.

Que Deus sempre lhe dê saúde, disposição e sabedoria para ajudar ao lado do prefeito Arthur Teixeira, a transformar o município em um lugar melhor de se viver para todos.

Parabéns hoje, felicidades sempre! Saúde, campeão!