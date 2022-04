Henrique faz referência ao líder politico Hélio na sua despedida do MDB

Em carta aberta ao povo do Rio Grande do Norte feita pelo ex-deputado federal, ex-presidente da câmara dos deputados, e ex-presidente interino da república, Henrique Eduardo Alves, se despede do MDB, partido que iniciou sua trajetória política com o sentimento de ter cumprido sua missão.

Henrique sempre teve o respeito e o apoio de muitos prefeitos, e vereadores de todo estado durante sua trajetória política.

Emocionado pela história dentro do partido, ele fez menção aqueles que o ajudaram a escrever um legado de lutas e conquistas.

Ao ex-prefeito de Guamaré, e líder politico Hélio Wllamy, o ex-deputado lembrou do apoio e do carinho da população de Guamaré para com ele.

Recordou das grandes movimentações politicas do bacurau nas ruas da cidade, vestidos de verde e com adereços do MDB.

Das expressivas votações nas urnas, dos votos obtidos sobre a liderança do amigo Hélio.

Na ultima votação foram quase 5 mil votos dados ao candidato ao governo estado Henrique Alves, contra 3.840 do candidato Robinson Faria.

Uma verdadeira demonstração que Hélio tem liderança e votos no bolso para dar a qualquer candidato que olhe para Guamaré como Henrique sempre olhou.