Henrique intensifica campanha em redes sociais e nas ruas do RN

Faltando oito dias para as eleições, com a campanha crescendo a cada momento e sem conseguir visitar todos os locais que pedem sua presença, o candidato a deputado federal Henrique Eduardo Alves (PSB – 4015) tem intensificado sua presença nas redes sociais (@henriqueeduardoalves) e feito uma boa pergunta: “o que eu fiz pela sua cidade como deputado federal?”.

Conhecido como o parlamentar que mais benefícios trouxe para o estado, Henrique tem trabalho comprovado em todos os municípios potiguares, seja enviando uma emenda, destravando recursos ou articulando projetos, como a conquista do Campus da Ufersa para Angicos e a execução de um novo convênio para o Complexo Viário da Arena das Dunas, em Natal.

“Eu sei o tanto que fiz pelos municípios potiguares nesses 11 mandatos consecutivos de deputado federal. E sei que posso fazer muito mais. Conheço os caminhos em Brasília e sei em que portas bater para alavancar o desenvolvimento do meu querido Rio Grande do Norte”, garante Henrique, que vem aparecendo bem em todas as pesquisas eleitorais.

AGENDA – Neste último final de semana de campanha, Henrique realiza hoje, 24, pela manhã, uma caminhada na feira de Pau dos Ferros, concede entrevista a uma emissora de rádio e reúne apoiadores em Assú, se encontra com associações em Upanema e faz visitas em Itajá.

No domingo, 25, Henrique participa de reuniões com apoiadores e lideranças de Serra do Mel e Grossos e integra a carreata de Rafael Motta em Mossoró.