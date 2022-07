Hildones se soma ao projeto politico de Hélio, Eudes e Arthur

Noite movimentada na área politica na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito de Guamaré. Enquanto uns políticos estão iguais a Dick Vigarista, perdendo tempo tentando atrasar a vida dos outros, o líder político Hélio Willamy, e o presidente da câmara, Eudes Miranda, estão trabalhando em busca de apoios, de mais um para fortalecer seu grupo politico.

Com o apoio de Genilson Gomes e Nildinho Gomes, Hildones deixa a oposição e se soma ao projeto político de Hélio, Eudes e Arthur. ⁠Já dizia Irio Edemar “Quem quer dialogar não foge do diálogo, ao contrário, procura se aproximar, se antecipa, promete e cumpre”.

O apoio ao governo foi sacramentado após Hildones ouvir e ser ouvido pelas as lideranças politicas numa reunião realizada no distrito de Baixa do Meio. A boa prosa só terminou quando o galo cantor.