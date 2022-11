Hoje completa 7 meses de saudades da morte dos ciclistas na BR 406 de Renato, Carlos e Odair

No dia 17 de abril de 2022, a exatamente 7 meses a cidade de Guamaré parou por causa de uma tragédia na BR 406 próximo à comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do município de Guamaré

Um veículo atropelou três ciclistas quando eles juntos pedalavam em suas bicicletas as margens da rodovia, entre as comunidades do campo de serra verde, e o assentamento de Santa Paz, que ficam localizados próximos ao local do acidente.

Todos os três desportistas eram muito conhecidos e queridos no distrito. Carlos Eduardo dos Santos, de 63 anos; Renato José Malaquias, de 37; e Odair José da Rocha, de 41 anos morreram no local.

Hoje, 17 de novembro de 2022, completa 7 meses de saudades. As margens da BR 406, local do acidente há um memorial em homenagem aos ciclistas mortos na rodovia. São cicatrizes da dor e da saudade de quem ficou.