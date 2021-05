Homem de Macau é executado a bala em Alto do Rodrigues

Wildson Cleciano Santos de Mendonça, natural de Macau, de 32 anos de idade, foi perseguido e morto dentro do banheiro de uma residência, na Rua Antônio Olegário Leonez, no centro da cidade de Alto do Rodrigues.

O crime aconteceu por volta das 22h30min de segunda-feira, 10 de maio. Segundo informações, a vítima chegou correndo, entrou e trancou-se dentro da casa de um vizinho, mas os criminosos, arrebentaram a porta da frente, a porta do banheiro e o executaram com cerca de 06 tiros de revólver dentro do banheiro da residência.

O crime pode estar relacionado a dívida com traficantes. Segundo informações da polícia, Wildson era usuário e já havia sofrido outro atentado a tiros. Ainda segundo a polícia, existia uma denúncia contra ele por violência sexual.

A Polícia Militar de Alto do Rodrigues realizaram o trabalho de isolamento do local do crime para os procedimentos de perícia, que foi realizado pelas equipes da Delegacia de Polícia Civil de Pendências e do Instituto Técnico-Científico de Perícia, Itep em Mossoró, para onde o corpo foi removido para exames de necrópsia. Fonte: O câmera

(Visited 54 times, 54 visits today)