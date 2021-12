Homem é morto a tiros no meio da rua em Areia Branca

Um homem foi morto a tiros no meio da rua, na noite desta terça-feira (21), na cidade de Areia Branca. A vítima foi identificada como Francisco Sérgio Alves da Silva, de 37 anos.

Segundo a PM, por volta das 23h45 moradores do bairro Cohab entraram em contado informando que ouviram vários disparos de arma de fogo na região.

Quando a viatura chegou ao local, encontrou Francisco Sérgio caído na rua, já sem vida. Ainda de acordo com a polícia, no local ninguém soube informar sobre os autores do crime.

A PM ainda informou que a vítima tinha passagens pelo sistema prisional por arrombamento e tinha sido presa recentemente. O homem estava solto por força de um alvará.

O crime será investigado pela Polícia Civil do município. G1