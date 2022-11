Homem morre afogado no Açude de Baixa do Meio; suspeita é de que ele passou mal

Um homem de aproximadamente 35 anos perdeu a vida após se afogar quando nadava em um açude próximo a comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do município de Guamaré.

A fatalidade aconteceu na manhã deste domingo (13), e segundo informações preliminares colhidas no local, à vítima foi identificada como Almir Felix dos Santos Silva, mas conhecido por Almir de Chico de Dulce.

Almir Felix morava em Baixa do Meio, e teria saído cedo de casa pela manhã com destino ao açude. Segundo testemunhas, ele teria nadado até o meio do açude quando afundou. Depois, ressurgiu já se debatendo e afundou novamente, não sendo mais visto.

Há suspeita que ele tenha passado mal ou tenha sofrido um surto psicótico, tendo em vista que a vitima fazia uso de medicamentos. A Guarda Civil Municipal foi ao local para realizar os procedimentos de praxe.

Equipes de segurança da cidade foram ao local e removeram o homem da água, infelizmente já sem vida. O ITEP foi chamado para realizar a perícia técnica na área e remover o corpo e levar ao IML (Instituto Médico-Legal) para exames e posterior liberação à família.

Segundo informações da Guarda Civil Municipal, a vitima teria indo tomar banho e ao mergulhar não retornou à superfície. A suspeita é de que ele tenha passado ou não sabia nadar, apenas a pericia irá poder elucidar o caso.