Homem morre após carro e caminhão baterem de frente na BR-304, em Mossoró

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas em um acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio na manhã desta sexta-feira (13), na BR-304, em Mossoró.

De acordo com o motorista do caminhão, o carro invadiu a faixa contrária e os dois veículos bateram de frente.

O acidente aconteceu pouco antes das 6h no trecho próximo ao assentamento Boa Fé, km 22 da rodovia, próximo a divisa com o estado do Ceará.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro de passeio seguia com 4 ocupantes, sentido Ceará, e o caminhão com carregamento de vidro vinha de Fortaleza/CE para Campina Grande/PB.

O motorista contou à PRF que o carro invadiu a faixa contrária e ele não teve tempo de desviar. Os veículos bateram de frente. O caminhou tombou na rodovia e o carro caiu em ribanceira às margens da BR-304. Além do motorista, havia outro ocupante no caminhão, mas eles não se feriram.

Ambulâncias do Samu levaram os feridos para o Hospital Regional Tarcísio Maia em Mossoró. Uma das vítimas, um homem ainda não identificado, não resistiu aos ferimentos e já chegou a unidade sem vida.

Os outros feridos, dois homens e uma mulher, foram atendidos no HRTM e não correm risco de vida. G1/RN.