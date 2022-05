Homem morre carbonizado após colocar fogo na sua própria casa em Mangue Seco-I

Um homem conhecido por Pavão morre carbonizado, após ele colocar fogo na própria casa onde residia na comunidade de Mangue Seco I, distrito de Guamaré.

De acordo com as primeiras informações, ele morava sozinho na residência. A Polícia Militar atendeu a ocorrência, e se encontra no local realizando os procedimentos de praxe.

O fogo foi controlado pelos os agentes de segurança da Defesa Civil, Guarda Municipal e PMs. O corpo do homem foi encontrado sem vida e carbonizado.

Os agentes isolaram o local e aguardam a chegada do ITEP. A Polícia Civil foi informada da ocorrência.

Aguarde a matéria completa.