Homem que matou mulher em Pedra Lavrada cai nas garras da patrulha em PB

O homem que matou Alcilene (FIA) em Guamaré no ano de 2012 e Graziela Maria na cidade de Pedra Lavrada, semana passada no Seridó da Paraíba, cai nas garras da patrulha na manhã desta quarta-feira (1º).

Ele foi recapturado com êxito numa operação da Polícia Civil de PB. Ele foi encontrado na zona rural do município de Tenório, no Seridó do estado.

Cleiton Salustiano, vulgo Pereira, é acusado de matar a ex-esposa, Graziela Maria, na frente do filho no ultimo sábado (28.).

A mulher foi morta na casa de sua mãe com um tiro na cabeça após uma discussão, na frente de seu filho de dois anos.

O acusado foi levado ao sistema prisional e ficará a disposição da justiça.