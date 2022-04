Homologado resultado de seleção para credenciamento para estágio de graduação e pós-graduação do MPRN

O Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) homologou o resultado dos processos seletivos para credenciamento de estagiários de graduação na área administrativa e jurídica e de pós-graduação. A publicação está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE) e ao final desta matéria e segue a ordem de classificação de aprovação no certame.

As seleções em tela são: o XV Processo Seletivo de Credenciamento de Estagiários da Área Administrativa; o XVII Processo Seletivo para Credenciamento de Estagiários do Curso de Direito; e o VII Processo Seletivo para Credenciamento de Estagiários de Pós-Graduação (MP Residência).

Assim, os aprovados e classificados serão credenciados para diferentes áreas do conhecimento, conforme o curso que estudam. Na graduação: Administração Pública; Agronomia; Arquitetura e Urbanismo; Biblioteconomia; Ciências Contábeis; Direito; Serviço Social; Publicidade e Propaganda; Psicologia; Pedagogia; Jornalismo; História; Gestão Pública; Gestão Hospitalar; Engenharia Civil; Engenharia Ambiental; e Design Gráfico; Informática. E na pós (MP Residência): Serviço; Social; Direito; Psicologia; Pedagogia; Engenharia Civil; Informática; Contabilidade; Arquitetura e Urbanismo; e Administração Pública. Fonte: MPRN

Veja aqui a publicação do resultado.