Hospital de Guamaré realiza a primeira cirurgia laparoscópica para o tratamento de pedra na vesícula

A primeira cirurgia minimamente invasiva para o tratamento de pedras na vesícula, também conhecidas por cálculos biliares ou colelitíase, feita no município de Guamaré aconteceu no centro cirúrgico do Hospital Manoel Lucas de Miranda, nesta terça-feira, 30.

O uso dessa técnica se tornou tão seguro e os efeitos adversos tão pequenos, que a remoção laparoscópica da vesícula biliar passou a ser a conduta médica mais indicada para as pessoas com pedras na vesícula. O procedimento aconteceu sem qualquer intercorrência.

Esse procedimento é feito com o uso de uma câmera, igualmente introduzida no abdômem, que permite acompanhar visualmente toda a intervenção. No último dia do seu mandato à frente do executivo de Guamaré, o prefeito Eudes Miranda comemorou a notícia. “Graças a Deus vamos deixar essa marca importante na saúde”, disse.