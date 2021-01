Hospital Manoel Lucas de Miranda vai passar por melhorias e adequações na estrutura

O prefeito interino de Guamaré, Eudes Miranda visitou hoje a estrutura do Hospital Municipal Manoel Lucas de Miranda, onde foram diagnosticados alguns problemas estruturais, e a necessidade de melhorias na unidade médico-hospitalar.

A visita técnica oficial foi acompanhada dos secretários de Saúde, Fabrício Morais e de Obras, Artur Teixeira e por servidores do hospital.

As intervenções serão realizadas pela prefeitura nos próximos dias e vão trazer melhorias aos serviços prestados no hospital, que é referência na 3ª Região de Saúde, inclusive no atendimento a pacientes de Covid.

“Melhorar a saúde é uma meta nossa, criando ambientes saudáveis de trabalho que possam trazer mais qualidade ao atendimento à população”, declarou o prefeito Eudes Miranda.

