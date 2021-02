Hospital Walfredo Gurgel suspende visitas a pacientes

Diante do aumento de casos da covid-19 e das altas taxas de ocupação dos hospitais, a direção do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel tomou como medida de segurança sanitária para pacientes, familiares e profissionais a suspensão temporária das visitas aos internados na unidade.

O objetivo é evitar a propagação do coronavírus na unidade hospitalar.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), o hospital segue todos os protocolos de segurança recomendados e, no caso específico de entrada de visitantes, segue a Nota Informativa nº 01/2020, elaborada pela Sesap em conjunto com a Secretaria de Saúde de Natal (SMS Natal), em maio passado.

O documento dá orientações sobre a permanência de acompanhantes e fornecimento de informações aos familiares de pacientes com Covid-19 nas unidades de internação hospitalar, além de suspender as visitas a pacientes internos nas unidades hospitalares.

(Visited 3 times, 3 visits today)