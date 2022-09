I Festival da Inclusão é realizado pelos alunos do Núcleo Municipal de Educação Especial (NUMESPE) de Guamaré

Para celebrar o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência a Prefeitura Municipal de Guamaré, através da Secretaria de Educação e Cultura e do Núcleo Municipal de Educação Especial (NUMESP) realizou na noite desta quarta-feira (21), o I Festival da Inclusão, com apresentações dos alunos assistidos pelo Núcleo e a participação das secretárias de Assistência Social e do Centro Especializado em Reabilitação de Guamaré (CER). A apresentação da Banda Filarmônica de Guamaré e do poeta guamareense Francisco de Betânia abriram a programação do evento que foi realizado na Praça da Juventude, em Baixa do Meio.

A iniciativa busca promover a inclusão como parte essencial no desenvolvimento integral da sociedade, e sensibilizar a todos sobre o respeito às diferenças e a importância de incluir as pessoas com deficiência em todas as instâncias da sociedade. “É uma grande satisfação para nós estarmos hoje realizando de forma pública, na praça, o I Festival Cultural da Inclusão. O trabalho realizado pelos profissionais do Numespe é uma referência em educação e em cidadania para as pessoas com deficiência. A gestão do perfeito Arthur Teixeira valoriza a inclusão e não mede esforços para manter e ampliar serviços como este. Todos estão de parabéns por esse belo evento”, declarou o secretário de Educação, Renato Dantas.

O coordenador municipal de Cultura, também destacou a importância da realização do Festival. “A pessoa com deficiência também pode fazer arte, também pode estar inserida na cultura do nosso município. Nada melhor do que trazer esse evento para a praça pública para que mais pessoas possam conhecer um pouco do trabalho realizado pela Prefeitura e pelo Numespe”, ressaltou Caio Farias.

O Numespe é vinculado a Secretaria Municipal de Educação de Guamaré e atua há mais 10 anos, com profissionais especializados: professora de libras e professora de alfabetização em livras, psicopedagogos para atender os alunos no contra turno escolar. Hoje o Núcleo possui cerca de 60 alunos matriculados. “Hoje é concretização de um sonho, todos nós que trabalhamos no Numespe nos orgulhamos muito do nosso trabalho e cada avanço dos nossos alunos é celebrado. Tudo foi preparado com muito carinho e zelo por nós e pelos alunos”, comemora a coordenadora do Numespe, Verônica Marçal.

No dia 21 de setembro, é comemorado, no Brasil, o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Essa data foi oficializada em 2005 pela Lei Nº 11.133, entretanto, já era comemorada desde o ano de 1982. O 21 de setembro foi escolhido devido ao início da primavera, estação conhecida pelo aparecimento das flores. Esse fenômeno representaria o nascimento e renovação da luta das pessoas com deficiência. Assim sendo, o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência surgiu como forma de garantir a integralização dessas pessoas na sociedade de maneira igualitária e sem preconceitos. Asscom/PMG