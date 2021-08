I Jornada Potiguar de Educação Parlamentar foi sucesso em Guamaré

A I Jornada Potiguar de Educação Parlamentar, sediada no município de Guamaré, foi sucesso pela qualidade do conteúdo compartilhado durante o evento, que reuniu vereadores de várias regiões de estado, na sexta-feira, 6, no Centro de Convenções da Orla de Aratuá.

“Momento importante para a capacitação dos parlamentares e para o futuro da Escola do Legislativo da Câmara Municipal”, destacou o presidente da Câmara Municipal de Guamaré, vereador Diego de Lisete.

Destaques para as representações da UVERN, FECAM-RN, ABEL e ASPEL, entidades que representam as câmaras municipais e as escolas legislativas no Brasil e no Rio Grande do Norte.

Vice-presidente da UVERN, vereador Edinor Albuquerque e o presidente da casa, vereador Diego de Lisete foram os anfitriões do evento, que foi prestigiado também pelo chefe do executivo municipal, prefeito Eudes Miranda.

A jornada foi dividida pelo circuito de palestras e oficinas com os palestrantes, onde foram trabalhados os temas abordados nas palestras. Um bom número de vereadores de Guamaré aproveitou a jornada para se capacitar e trocar experiências com os colegas vereadores. Fotos: Alexandre Barbosa (Assecom/CMG).

Veja mais fotos do evento clicando nas imagens para ampliá-las: