IBGE inicia treinamento de 400 agentes censitários no RN na segunda (6)

O IBGE inicia o treinamento de 401 agentes censitários na próxima segunda-feira (06) no Rio Grande do Norte. Os recém-contratados serão capacitados em 19 locais distribuídos pelo estado. Com isso, o instituto dá mais um passo nos preparativos para o Censo Demográfico 2022, a mais completa pesquisa sobre a população brasileira.

Serão cerca de 70 horas de treinamento focados no trabalho de supervisão e coleta de informações até o dia 17 de junho. Para o cargo de recenseador, que percorre cada casa para realizar entrevistas, a fase presencial está prevista entre os dias 18 e 22 julho. O Censo está marcado para começar no dia 1º de agosto.

Confira locais cobertura do treinamento pela imprensa:

Caicó

Centro de Ensino Superior do Seridó (Ceres) da UFRN.

Rua Joaquim Gregório, 296 – Penedo.

Currais Novos

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN (IFRN).

Rua Manoel Lopes Filho, 773.

Mossoró

Pró-reitoria de Extensão e Cultura (Proec) da Ufersa.

Avenida Francisco Mota, 572 – Presidente Costa e Silva.

Natal

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN.

Campus Natal – Central.

Avenida Senador Salgado Filho, 1559 – Tirol.