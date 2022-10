IBGE promoverá reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo 2022 em Guamaré

O objetivo de propiciar a participação da comunidade local, dando transparência à operação do Censo Demográfico 2022 pelo Instituto no município, e promover o conhecimento da metodologia e das ações em campo na estimativa do acompanhamento da coleta pela Subárea, o IBGE realizará reunião de Planejamento e Acompanhamento do Censo 2022, no próximo dia 26/10 às 09h30min no plenário da Câmara Municipal de Guamaré.

Na pauta, serão abordados assuntos pertinentes ao Censo Demográfico 2022 no município, considerando o término da coleta que terminará no dia 31 de outubro. Foram convidados a participar da reunião com os técnicos do IBGE o prefeito da cidade Arthur Teixeira, a vice-prefeita Eliane Guedes, o presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, demais vereadores, secretários de governo, representantes de associações públicas e do âmbito privado.

Na oportunidade, o IBGE informará sobre o andamento da coleta no censo. A intenção é obter cobertura territorial correta e melhor qualidade dos dados levantados.

Data: 26 de Outubro de 2022

Local: Câmara Municipal

Hora: 09h30min