Idiarn inicia segunda etapa de vacinação contra aftosa no Rio Grande do Norte

O Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do RN (IDIARN) inicia nesta terça-feira (01) a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa no Rio Grande do Norte.

A expectativa é manter a cobertura vacinal acima dos 90% para dar continuidade ao plano estratégico que visa a retirada da obrigatoriedade da vacinação para 2023.

Nesta etapa, que segue durante todo o mês de novembro, apenas os bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses devem ser vacinados. No início do ano, onde foi realizada a primeira etapa, o RN imunizou 92% do rebanho potiguar.

A febre aftosa é uma doença causada por vírus que provoca febre e aftas, principalmente na boca e entre os cascos dos animais, causando enorme perda na produção de leite e carnes.