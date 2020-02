Idosos esbanjam alegria no baile da ‘Melhor Idade’ em Guamaré

O carnaval começa hoje logo após a grande final do campeonato de blocos, mas muitos guamareenses já começaram a cair na folia desde a última quarta-feira (19), com a realização do carnaval dos idosos assistidos pelo o Centro de Convivência do Idoso. Eles mostraram que a melhor idade gosta de folia e tem irreverência para esbanjar tanta disposição.

O grupo se reuniu no baile da Melhor Idade no clube municipal, na orla da praia aratuá, para mostrar que apesar da idade, possuem alegria para dar e vender. O prefeito Adriano Diógenes, a primeira dama, Manuel Jacome, vereadores, secretários de governo, prestigiaram a festa.

Ao som das tradicionais marchinhas tocadas pela banda de frevo, os foliões lotaram o clube, que ficou pequeno para tanta gente animada. Casados, solteiros, viúvos, tinha de tudo um pouco.

Até filhos dos idosos resolveram cair nos embalos do carnaval. Cada um com seu estilo, recheado de muita criatividade, com fantasias, máscaras e adereços de cores e tons variados. Quem não entrou na folia, ficou sentado, acompanhando a festa.

Seu Francisco Oliveira não perdia e nem parava um só instante para descansar. Aos 68 anos, ele contou que não brincava carnaval quando era novo, mas que aprendeu a brincar com os amigos nos últimos anos, mantendo sempre a tranquilidade e esbanjando charme e alegria. A cada marchinha, um passinho diferente e o sorriso largo de dar inveja.

O prefeito disse que o baile da terceira idade é sem dúvidas uma enorme satisfação para todos os envolvidos que trabalharam e se dedicaram o ano inteiro pelos idosos atendidos pelos Cras. “A gente sente a energia deles e vê de perto a felicidade e a troca de experiências entre eles, a forma como celebram a vida, dançam e se confraternizam. Isso é resultado do nosso trabalho ao longo do ano e, cada vez que proporcionamos aos idosos esses momentos, a sensação é de alegria e dever cumprido”, ressaltou Adriano.

Veja mais fotos clicando nas imagens para ampliá-las:

