IFRN abre inscrições para 105 vagas em cursos de especialização

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) abriu nesta sexta-feira (9) inscrições para 105 vagas em cursos de pós-graduação. O ingresso nas especializações é previsto para o primeiro semestre letivo de 2023.

Os processos seletivos são regidos por dois editais (clique AQUI e AQUI para acessá-los).

O instituto está oferecendo:

40 vagas de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, no Campus Natal – Central;

25 vagas na Especialização em Gerenciamento de Obras, no Campus São Gonçalo do Amarante;

40 vagas na Especialização em Ensino de Geociências, no Campus Natal – Central.

Inscrições

As inscrições começaram na sexta-feira (9) e vão até o dia 2 de janeiro. A inscrição custa R$ 50 e quem precisar pedir a taxa de isenção pode fazer isso até o próximo dia 18.

A inscrição é feita de forma on-line, na Área do Candidato do portal do IFRN. Para isso, é necessário, possuir cadastro na Área do Candidato e em seguida realizar os seguintes passos:

Escolher a opção “Entrar”;

Preencher corretamente seu CPF e senha e confirmar, clicando em “Submeter”;

Na caixa “Inscrições”, selecionar o concurso ao qual deseja concorrer, clicando em “Acesse”;

Escolher uma das ofertas de curso listados na caixa “Ofertas”;

Iniciar a inscrição, escolhendo a opção “Realizar inscrição”; e

Preencher corretamente os dados solicitados e enviar o questionário, clicando em “Enviar”.