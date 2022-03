IFRN abre inscrições para 727 vagas remanescentes de cursos técnicos

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) abre nesta quarta-feira (30), às 14h, inscrições para preenchimento de 727 vagas remanescentes de cursos técnicos integrados ao nível médio e de pós-graduação.

As inscrições são on-line e vão até 11 de abril. As modalidades oferecidas são (clique nos links para ver os editais):

Técnicos de Nível Médio na Forma Subsequente;

Técnico de Nível Médio na forma integrada – Educação de Jovens e Adultos (ProEJA);

Curso Superior de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização)

Os três editais terão seleção por sorteio e seguirão o mesmo cronograma de execução (veja mais abaixo).

Para se cadastrar no Portal do Candidato é obrigatório ter conta de e-mail ativa. A conta de e-mail é imprescindível para ativação do cadastro e para o resgate de senha de acesso. G1/RN.