IFRN abre seleção para mais de 140 vagas em cursos de graduação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) lançou edital para 142 vagas em cursos de graduação com início no primeiro semestre de 2020. Os candidatos poderão usar as notas obtidas nas edições de 2017 a 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições são exclusivas pela internet e vão de 21 a 28 de janeiro.

São oferecidas 75 vagas entre cursos superiores de licenciatura, como Química, Biologia, Física, Informática e Matemática. Além delas, há 67 vagas para cursos superiores de tecnologia, como Design de Moda, Gestão de Turismo, Sistema para Internet, Agroecologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Logística e Redes de Computadores.

As oportunidades são para os campis de Apodi, Caicó, Canguaretama, Ipanguaçu, Macau, Parnamirim, Pau dos Ferros, Santa Cruz e São Gonçalo do Amarante. Veja o edital aqui. As inscrições serão feitas pelo portal do IFRN (aqui).

O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 30 de janeiro no site do IFRN e no Portal do Candidato. Os candidatos aprovados e classificados dentro das vagas disponíveis deverão realizar sua pré-matrícula na Diretoria Acadêmica responsável pelo curso escolhido, nos dias 3 e 4 de fevereiro, nos horários estabelecidos pelo edital.

