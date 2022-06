IFRN tem inscrições abertas para 1.196 vagas em cursos técnicos até domingo (19)

As inscrições para 1.196 vagas em cursos técnicos de nível médio de forma subsequente do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) vão até este domingo (19).

As oportunidades são para cursos como de Edificações, Eventos e Administração, destinadas a quem possui diploma de ensino médio.

As vagas são para as unidades do IFRN em Apodi; Caicó; Canguaretama; Ceará-Mirim; Ipanguaçu; Mossoró; Natal-Central; Natal-Cidade Alta; Natal-Zona Norte; Nova Cruz; Parnamirim; Parelhas; Santa Cruz; São Gonçalo do Amarante; e São Paulo do Potengi.

As inscrições devem ser feitas na página da Fundação de Apoio ao IFRN (Funcern) e custam R$ 30 – podendo ser pago até a segunda-feira (20).

Conforme o edital, as provas do processo seletivo ocorrerão no dia 10 de julho de 2022 e serão compostas por conteúdos de língua portuguesa, com 20 questões de múltipla escolha, de matemática, com 20 questões de múltipla escolha, e uma prova de produção textual escrita, com uma questão discursiva.