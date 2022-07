Igreja de Nossa Senhora da Conceição em Guamaré será restaurada

O padre Gilvan Bezerra e os fies da comunidade católica rendem graças a Deus, e a intercessão de Nossa Senhora da Conceição, por ter concedido a assinatura do contrato com a Empresa Protch Projetos e Serviços Ltda, licitada para a restauração da Igreja de Nossa Senhora da Conceição.

No ato da assinatura do contrato, além do Padre Gilvan, estavam presentes os Conselhos de Assuntos Econômicos e Administrativos da Paróquia. O Seminarista João Eudes, e a secretária paroquial da igreja.

A obra de restauração será iniciada na próxima semana, e a previsão de entrega está prevista até dezembro desde ano. A primeira parte dos trabalhos será iniciada pela cobertura e forro, pois foram avaliados pela parte de engenharia como precários e urgentes.

A Igreja foi construída no ano de 1783 por uma promessa dos marinheiros, que estavam correndo perigo em naufragar, e que se aportassem em segurança construiriam uma capela dedicada a Nossa Senhora da Conceição.

A Igreja de Nossa Senhora da Conceição é o prédio mais antigo do município de Guamaré, e da região salineira. Tombada pela Fundação José Augusto, no dia 28 de junho de 2001, por sua importância cultural para o Estado do Rio Grande do Norte.

A última obra de restauração foi ainda no ano de 2006, sendo feito uma manutenção em 2015. A Igreja se encontra fechada desde o dia 3 de fevereiro de 2019, por apresentar insegurança aos fies católicos nos momentos das celebrações litúrgicas, e aos seus visitantes.

Desde que o Padre Gilvan Bezerra assumiu o paroquiado em 2018, ele somou forças junto com o conselho de assuntos administrativos e econômicos da Paróquia. Foram orações, reuniões, e muito trabalho para que este momento da restauração da referida Igreja pudesse ser concretizada.

“A igreja de Nossa Senhora da Conceição faz parte da história do município de Guamaré, restaurar esse patrimônio é muito importante. Sabemos das inúmeras burocracias a serem vencidas, mas com a graça de Deus e intercessão da Virgem da Conceição estamos alegres por esta benção”. Comentou o Padre Gilvan.

A primeira parte da obra é graças ao Deputado Estadual Hermano Morais, que no dia 15 de agosto de 2021, nos presenteou com uma emenda no valor de R$: 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), destinada para a restauração da Igreja.

O valor destinado a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, é insuficiente para concluir à obra de restauração, mas a Igreja está com outras emendas em tramitação para serem empenhadas.

Com fé em Deus, muito em breve a comunidade católica ganhará uma igreja restaurada, aberta aos devotos da cidade, visitantes e aos turistas, que se encantam com a beleza da Capela.