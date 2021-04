Imagens que falam por si: A sintonia do Prefeito Eudes Miranda com o Poder Legislativo

O prefeito de Guamaré, Eudes Miranda (MDB), desde que assumiu o Executivo vem mantendo o diálogo, a união e a harmonia com a “casa do povo” para governar melhor para todos.

As imagens captadas na tarde desta terça-feira (15), número da legenda do partido do prefeito e do seu grupo que tem mandato político, durante a solenidade de inauguração do Centro de Convivência da Pessoa Idosa, é uma demonstração da união desse grupo que vai muito além dos holofotes do blog Guamaré em Dia.

Além do prefeito Eudes Miranda, se fez presente ao evento, o presidente da câmara, vereador Diego de Lisete e os vereadores, Carlos Câmara, Manu de Nascimento, Leandro Felix, José Silva (Dedezinho), Miranda Junior, Edinor Albuquerque e a vereadora Eliane Gudes.

O momento demostrou a boa relação entre os poderes Executivo e Legislativo. Em sua fala, Eudes agradeceu aos vereadores a postura de união e disse que: “juntos, o Executivo e Legislativo se tornam mais fortes para resolver os problemas do município. Eu sempre disse a todos que a estrela de governo é povo”. Concluiu.

O prefeito Eudes tem governado ouvindo e sendo ouvido pelos integrantes do legislativo, que são os verdadeiros representantes de nossa cidade para poder atender de forma mais eficaz a população que precisa do prefeito e dos vereadores.

