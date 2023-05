Imperdível: 4º Show de Prêmios ‘Rala Bucho’ acontece neste sábado em Baixa do Meio com 15 mil em prêmios

A Casa de Show Rala Bucho está promovendo o “4º Show de Prêmios Rala Bucho”. O evento acontece neste sábado, dia 13 de maio, a partir das 16h, na Praça da Juventude em Baixa do Meio, com R$ 15 mil reais em prêmios.

O valor da cartela custa apenas R$ 25,00 (vinte e cinco reais), e ao adquirir você concorre a 6 prêmios em dinheiro. As cartelas estão sendo vendidas em Guamaré com Nego de Collo e Tota. Em Salina da Cruz com com Clélio do Veneza, ou através do WhatsApp (84) 999265882.

A organização aceita todos os cartões no débito e pix.