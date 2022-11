Imperdível: Assú será palco hoje do sambaço no Restaurante Brutinhos

Hoje tem Sambaço 2022 no restaurante Brutinhos, em Assú. A animação do evento será por conta de artistas potiguares, com repertórios de samba que não deixa ninguém parado: Brasas Samba Show, de Assú; André da Mata, Mossoró, e Izaque Galvão, Natal.

Para aquisição de mesas e senhas individuais e para mais informações, entrar em contato pelo (84) 99692-5213.

O Sambaço já se consolidou no calendário de eventos do Vale do Açu, trazendo muito samba de raiz com grandes clássicos do gênero musical genuinamente brasileiro.