Imperdível: Atenção atletas e desportistas vem pra rua com a gente!

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Esportes e Laser, estará realizando no próximo 7 de maio no aniversário da nossa cidade, a “Corrida de Guamaré – Edição Atleta Cibazol”. O evento faz parte dos festejos dos 60 anos de Emancipação Política do Município.

Se inscreva agora mesmo acessando o formulário disponível no link abaixo:

www.bit.ly/corridaguamare

