A Prefeitura de Guamaré celebra o Dia das Crianças e o encerramento da X Semana do Bebê, com ampla programação no largo de eventos do Vila Maria, neste dia 12 de outubro, a partir das 15h.

Apresentações infantis, música, brinquedos e muita alegria para toda a criançada. Venha participar e traga a sua família!

12 de outubro

A partir das 15h

Largo de Eventos, Vila Maria