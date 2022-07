Imperdível: Secretaria de Esportes abre inscrições para 1ª Copa Revelando Craques

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Esportes, abre as inscrições para a 1ª Copa Revelando Craques, que acontecerá nos dias 04 a 09 de julho de 2022 no ginásio poliesportivo o Caicão.

As partidas acontecem antecedendo os jogos da Copa RN de futsal, as vagas são limitadas nas seguintes categorias: SUB – 12 e SUB – 15 a modalidade de disputa é classificatória.

Link de inscrição: https://forms.gle/3GFXQK8JUXZNps9V7