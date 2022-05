Imposto de Renda 2022: Mais de 95 mil potiguares ainda não entregaram a declaração

Faltando 8 dias para o fim do prazo, a Receita Federal ainda aguarda mais de 95 mil declarações do Imposto de Renda 2022 no Rio Grande do Norte.

Até as 16h desta segunda-feira (23) foram 262.220 documentos entregues no estado– 73,2% das 358 mil declarações esperadas este ano -, o que representa 1,03% do total nacional.

O programa para fazer a declaração deve ser baixado no site da Receita Federal (clique aqui para acessar). G1/RN