Imposto de Renda: Receita libera consulta ao 1º lote de restituição

A Receita Federal libera nesta segunda-feira (24), a partir das 10h, a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2021. O primeiro lote contempla contribuintes com prioridade legal.

A restituição aos trabalhadores, com ano-base 2020, soma R$ 6 bilhões, o maior lote já pago até agora, de acordo com a Receita Federal.

O primeiro lote será pago a 3,4 milhões de contribuintes no dia 31. A consulta pode ser feita tanto no site da Receita Federal quanto no aplicativo para usuários de smartphones.

Dentre os que se encaixam no primeiro lote, estão mais de 196 mil idosos acima de 80 anos, mais de 1,9 milhões de contribuintes entre 60 e 79 anos, cerca de 127 mil contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e mais de 891 mil contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Além dos trabalhadores com prioridade legal, quem entregou as declarações de Imposto de Renda até 28 de fevereiro de 2021 será contemplado no primeiro lote.

