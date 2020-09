Imprensa Local: “Não costumo seguir opiniões. Costumo formar opiniões” Chuck Bass

A injustiça é algo difícil de aceitar, não é mesmo? Refiro-me ao trabalho incansável da imprensa local, dos blogueiros, formadores de opinião e radialistas de manter a população guamareense informada nos últimos anos dos fatos que acontecem na cidade.

Uma imprensa que ajuda a tirar a cidade das páginas negativas divulgando a verdade e mostrando o desenvolvimento dos dois poderes do município, e as reivindicações da população sem invés politico, e aqui pra gente… Não são poucas as reclamações.

Poucos conseguem enxergar o nosso valor. Já dizia meu velho avô “Dê a César o que é de César, ao profeta da casa a sua honra, não será um favor, mas estarás praticando a justiça”.

Do contrário, continuaremos sendo desvalorizados e perseguidos nos bastidores por não rezar na cartilha que alguns escrevem. E não compactuar com seu modus operandi, ficando de fora do time que sustenta o seu modus vivendi.

Agora pense meus amigos, numa imprensa local desmotivada e sufocada por pessoas de fora, fico aqui só observando cada passo, cada detalhe, cada publicação, cada ação. São pessoas que vem e leva nossos valores e tenta tirar a qualquer custo nossa honra, e ainda tira onda da nossa cara nos grupos de whats app e no privado, como se fossemos talvez analfabetos.

É uma mídia que fica por trás do nosso muro, e isso nos bate uma tristeza enorme como cidadão, servidor público e imprensa local, porque comprovamos um gasto com publicidade que não condiz com nossa realidade, eu moro aqui e conheço cada palmo de chão.

O que me sustenta em manter vivo e atualizado este canal de notícias local, é o reconhecimento do povo, estes sim, tem valorizado a prata da casa e sou muito grato. A população passou a confiar e a dar crédito as nossas publicações do blog, que vem dando espaço para todos.

Continuarei dividindo e formando opiniões mesmo que seja algo bem pessoal, que as ideias surgem nos momentos mais estranhos, e às vezes somos nossos mais fiéis admiradores.

A vida de blogueiro é assim, bem divertida, com vantagens e desvantagens dentro da sua própria casa, oras transbordando, oras se procurando para ter algo a postar, mas tem o prazer de cuidar do seu cantinho acreditando sempre em seu potencial.

