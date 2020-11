Incra faz mais de 100 atendimentos em comunidades de Guamaré

Mais uma ação da Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural com o apoio da FETARN reforça a parceria do governo municipal com os trabalhadores e trabalhadoras do campo.

No período de 23 a 24 deste mês, técnicos do INCRA/MAPA visitaram as comunidades de Santa Maria III, Lagoa de Baixo, Santa Paz, Umarizeiro e Nova Esperança, totalizando 108 atendimentos nestas localidades rurais.

Desbloqueio em processos, vistoria nos lotes, entrega de CCU e atualização de cadastro foram feitos presencialmente facilitando a vida dessas famílias, inclusive com a possibilidade de liberação de crédito para investimento na agricultura familiar, através do Fomento mulher do INCRA.

